HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Surat Suara Tercoblos, Tim Advokasi RIDO: Bisa Saja Ini TSM

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |06:36 WIB
Soal Surat Suara Tercoblos, Tim Advokasi RIDO: Bisa Saja Ini TSM
Tim Advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyatakan, tidak menutup kemungkinan surat suara tercoblos pada Pilkada Jakarta 2024 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 


Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Advokasi RIDO, Muslim Jaya Butarbutar terkait adanya temuan belasan surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. 


"Indikasi ini salah satu bukti bahwa jangan-jangan di Jakarta terjadi di seluruh Jakarta, indikasi ini kalau ini terjadi bisa saja ini TSM gitu," kata Muslim.  


Muslim menjelaskan, aksi tercela tersebut dilakukan memanfaatkan situasi TPS yang sedang istirahat yang sedang sepi. Kemudian, tindakan tersebut dilihat oleh panitia pengawas (panwas) TPS. 


"Bisa saja indikasi ini masif dilakukan karena salah satu contoh yang ada di sini adalah dilakukan pada saat istirahat jam 12.25 (WIB), orang pada bubar seluruhnya (istirahat), jadi ada yang tidak bertanggung jawab," ujarnya. 


"Nah dugaan kami ini indikasi nya bisa terjadi di mana-mana di seluruh DKI Jakarta," sambungnya.

(Awaludin)

      
