Viral! Remaja 14 Tahun di Lebak Bulus Bunuh Ayah dan Neneknya

JAKARTA - Peristiwa ironi terjadi di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebab, remaja berusia 14 tahun tega membunuh ayah dan neneknya. Bukan hanya itu, remaja belasan tahun ini juga berupaya membunuh ibunya, Sabtu (30/11/2024) dini hari.

Mengutip akun instagram @lebakbulus24 jam, pembunuhan tersebut bermula dari warga yang melihat ibu remaja tersebut berlumuran darah. Melihat hal tersebut, warga setempat kemudian melaporkan kepada pihak keamanan setempat.

Petugas keamanan komplek lainnya yang sempat melihat pelaku melarikan diri kemudian mengejar. Pelaku berhasil diamankan di dekat lampu merah Karang Tengah atau sejauh sekitar 500 meter dari lokasi pembunuhan.

Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Cilandak kemudian datang ke lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan pelaku. Seluruh korban dibawa ke RS Fatmawati.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan tersebut.

(Awaludin)