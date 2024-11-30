Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Remaja 14 Tahun di Lebak Bulus Bunuh Ayah dan Neneknya

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |07:36 WIB
Viral! Remaja 14 Tahun di Lebak Bulus Bunuh Ayah dan Neneknya
Anak bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa ironi terjadi di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebab, remaja berusia 14 tahun tega membunuh ayah dan neneknya. Bukan hanya itu, remaja belasan tahun ini juga berupaya membunuh ibunya, Sabtu (30/11/2024) dini hari.

Mengutip akun instagram @lebakbulus24 jam, pembunuhan tersebut bermula dari warga yang melihat ibu remaja tersebut berlumuran darah. Melihat hal tersebut, warga setempat kemudian melaporkan kepada pihak keamanan setempat. 

Petugas keamanan komplek lainnya yang sempat melihat pelaku melarikan diri kemudian mengejar. Pelaku berhasil diamankan di dekat lampu merah Karang Tengah atau sejauh sekitar 500 meter dari lokasi pembunuhan.

Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Cilandak kemudian datang ke lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan pelaku. Seluruh korban dibawa ke RS Fatmawati.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan tersebut. 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188156//penipuan-sipz_large.jpg
Hati-Hati Ada Penipuan Kencan dengan Oppa Korea! Beri Tawaran Romantis ala K-Drama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/25/3188078//viral-1OaF_large.jpg
Viral! Wanita Pirang Joget-joget di atas Candi Borobudur, Pengelola Minta Take Down Videonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188014//verrell-aeU8_large.jpg
Viral! Verrell Bramasta Buka Loker Staf Ahli Full Time, Ini Syarat dan Job Desc-nya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3187915//viral-vBRw_large.jpg
Viral! Istri Labrak Selingkuhan Suami saat Wisuda, Karangan Bunga Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/298/3187753//viral-JftH_large.jpg
Lagi Viral Salmon Candied, Hati-Hati Bahaya Buat Kesehatan Jika Salah Pengolahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/25/3187723//viral-ATWO_large.jpg
Viral! Penampakan Air Danau Singkarak Jernih Usai Diterjang Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement