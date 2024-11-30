Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus Diamankan ke Mapolsek Cilandak

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |08:29 WIB
Pembunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus Diamankan ke Mapolsek Cilandak
Pembunuh ayah dan nenek (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Remaja 14 tahun di Perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan tega menghabisi nyawa ayah dan neneknya pada Sabtu (30/11/2024) dini hari. 

Kapolsel Cilandak, Kompol Febrikan Sarlase menyatakan, saat ini pelaku sudah diamankan di kantornya. 

"Saat ini pelaku sudah ditangkap Polisi dan kini berada di Mapolsek Cilandak, Jakarta Selatan," kata Febriman kepada wartawan. 

Dalam peristiwa ini, ayah dan nenek tewas bersimbah darah di lantai satu rumah tersebut. Bukan hanya itu, pelaku juga mencoba membunuh sang ibu, namun gagal. 

"Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit untuk disemayamkan," ujarnya.

(Awaludin)

      
