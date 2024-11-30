Remaja Bunuh Ayah dan Neneknya, Polisi: 2 Korban Alami Sejumlah Luka Tusuk

JAKARTA - Polisi menyatakan pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan remaja di Lebak Bulus menggunakan senjata tajam jenis pisau. Aksi nekat tersebut terjadi pada Sabtu (30/11/2024) dini hari.

"Informasi dari rekan yang sudah di TKP tadi, dari rekan rekan sekuriti sementara diduga senjata tajam berupa pisau," kata Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase.

Dalam peristiwa ini, dua orang meninggal dunia. Diduga, korban merupakan ayah dan nenek dari pelaku.

Febriman menjelaskan, saat dilakukan olah tempat kejadian perkara (RKP), diduga korban meninggal akibat lukas tusuk.