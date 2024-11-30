Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Remaja Bunuh Ayah dan Neneknya, Polisi: 2 Korban Alami Sejumlah Luka Tusuk

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |08:38 WIB
Remaja Bunuh Ayah dan Neneknya, Polisi: 2 Korban Alami Sejumlah Luka Tusuk
Lokasi pembunuhan ayah dan nenek di lebak bulus (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyatakan pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan remaja di Lebak Bulus menggunakan senjata tajam jenis pisau. Aksi nekat tersebut terjadi pada Sabtu (30/11/2024) dini hari. 

"Informasi dari rekan yang sudah di TKP tadi, dari rekan rekan sekuriti sementara diduga senjata tajam berupa pisau," kata Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase. 

Dalam peristiwa ini, dua orang meninggal dunia. Diduga, korban merupakan ayah dan nenek dari pelaku. 

Febriman menjelaskan, saat dilakukan olah tempat kejadian perkara (RKP), diduga korban meninggal akibat lukas tusuk. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187918//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipaly-fx6g_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kerangka Alvaro Ditemukan Berpencaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187833//pembunuhan-zZgc_large.jpg
Dugaan Jenazah Alvaro Dimutilasi Akhirnya Terkuak, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187803//penculikan-amvj_large.jpg
Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187781//rs_polri-N6bt_large.jpg
Hasil Tes DNA, RS Polri Pastikan Kerangka di Tenjo Bogor Jenazah Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187645//alvaro-UvxA_large.jpg
Polisi Umumkan Hasil Tes DNA Kerangka Diduga Alvaro Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187043//pekerja_gaharu_di_yahukimo_diserang_otk-PhTm_large.jpg
Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement