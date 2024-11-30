5 Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Khusus di Kramat Jati Tutup Pukul 17.00 WIB

JAKARTA - Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta pada hari ini, Sabtu (30/11/2024).

Sebagaimana dilansir dari media sosial X akun @TMCPoldaMetro, Layanan SIM Keliling ini beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 12.00 WIB.

Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling pada hari ini:

Jaktim : Mall Grand Cakung

Jaksel : Kampus Trilogi Kalibata

Jakbar : Lippo Plaza Kramat Jati Jalan Raya Bogor, pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB