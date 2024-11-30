Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Sang Ibu Alami Kritis

JAKARTA - Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega membunuh bapak dan neneknya. Pelaku yang masih di bawah umur tersebut juga menusuk Ibu Kandungnya.

Akibat peristiwa tersebut bapak dan neneknya meninggal dunia. Sedangkan sang ibu harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati.

Pelaku penusukan yang masih di bawah umur itu, saat ini telah berhasil ditangkap pihak kepolisian. Pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Cilandak.

"Saat ini pelaku sudah ditangkap Polisi. Dan kini berada di Mapolsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara kedua jenazah di bawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk disemayamkan," kata Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase dalam keterangannya, dikutip Sabtu (30/11/2024).

Febrian mengatakan, pelaku sempat melarikan diri usai menusuk bapak, nenek dan ibunya. Namun, beruntung pelaku berhasil diamankan petugas keamanan perumahan Taman Bona Indah.

"Usai menusuk korban, pelaku yang masih berusia 14 tahun sempat melarikan diri. Hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian," jelasnya.

(Awaludin)