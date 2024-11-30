Anak Bunuh Ayah dan Nenek, Polisi Masih Dalami Motif Pelaku

JAKARTA - Pihak Kepolisian masih mendalami motif penusukan terhadap bapak, nenek dan ibu oleh pelaku yang masih dibawah umur. Peristiwa tersebut terjadi pada sebuah perumahan di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

"Untuk perkembangan nanti saya kabari lagi, untuk data-data sedang disusun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan ke Polsek Cilandak," kata Kapolsek Cilandak Kompol Febriman Sarlase di lokasi, Sabtu (30/11/2024).

Febriman mengungkapkan, bahwa pelaku penusukan merupakan anak dari korban. Akibat peristiwa tersebut bapak dan nenek meninggal dunia, sementara ibunya mengalami luka berat dan saat ini mendapat perawatan di Rumah Sakit Fatmawati.

"Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada dua yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya. Dua duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat," jelasnya.