HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Anak Bunuh Ayah dan Neneknya, Pelaku Sempat Buang Pisau Dapur saat Kabur

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |10:12 WIB
Kasus Anak Bunuh Ayah dan Neneknya, Pelaku Sempat Buang Pisau Dapur saat Kabur
Kasus pembunuhan anak bunuh ayah dan nenek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Petugas keamanan perumahan tempat terjadi pembunuhan bapak dan nenek serta penusukan ibu mengungkapkan, bahwa pelaku masih di bawah umur. Pelaku disebut masih berusia 14 tahun.

"14 tahun ngakunya tadi," kata Petugas Keamanan Guntur kepada wartawan di lokasi, Sabtu (30/11/2024).

Guntur mengatakan, bahwa pelaku menggunakan pisau dapur yang diduga digunakan untuk membunuh bapak dan neneknya serta menusuk ibunya.

"Pisau dapur kalau kita lihat pisau dapur," jelasnya.

Pisau tersebut ditinggakan didekat rumah korban, kata Guntur, dan pelaku melarikan diri meninggalkannya.

"Udah engga pas kita tangkep di depan udah gak megang (pisau). Pisaunya ditemukan gak jauh dari rumah," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
