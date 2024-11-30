Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Penampakan Rumah Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus Jaksel

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |10:30 WIB
Begini Penampakan Rumah Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus Jaksel
Penampakan Rumah Lokasi Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus Jaksel. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Rumah yang menjadi lokasi kejadian anak MAS (14) membunuh ayah dan nenek serta melukai ibu terpantau telah dipasang garis polisi. Nampak, rumah berkelir putih itu sepi seperti tak ada penghuni.

Dari pantauan di lokasi, Sabtu (30/11/2024), rumah yang berada di Perumahan Taman Bona Indah itu telah dipasang garis polisi pada bagian pagar. Nampak ada dua mobil terparkir di teras rumah berlantai dua. Terlihat, lampu teras masih menyala meskipun pada siang hari.

Sementara itu, nampak para tetangga tak ada yang keluar untuk melihat lokasi kejadian. Para warga setempat, hanya melewat untuk melihat sekilas tempat kejadian perkara (TKP). Sedangkan, dua petugas keamanan komplek nampak bersiaga di depan rumah. Mereka tak ingin memberikan keterangan terkait insiden berdarah yang menimpa keluarga tersebut.

Sekedar informasi, peristiwa ironi terjadi di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebab, remaja tega membunuh ayah dan neneknya. Bukan hanya itu, remaja belasan tahun ini juga berupaya membunuh ibunya, Sabtu (30/11/2024) dini hari.

Mengutip akun instagram @lebakbulus24 jam, pembunuhan tersebut bermula dari warga yang melihat ibu remaja tersebut berlumuran darah. Melihat hal tersebut, warga setempat kemudian melaporkan kepada pihak keamanan setempat. 

Petugas keamanan komplek lainnya yang sempat melihat pelaku melarikan diri kemudian mengejar. Pelaku berhasil diamankan di dekat lampu merah Karang Tengah atau sejauh sekitar 500 meter dari lokasi pembunuhan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3096108/tkp_rumah_kasus_anak_bunuh_ayah_di_jaksel-Jk4f_large.jpeg
Jalani Tes Kejiwaan Lanjutan, Anak Bunuh Ayah dan Nenek  di Jaksel Dirujuk ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/338/3095724/pembunuhan-xSzI_large.jpg
Ibu di Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Jaksel Maafkan Anaknya dan Minta Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/338/3095702/pembunuhan-vM7C_large.jpg
Polisi Kebut Berkas Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094456/pembunuhan-H0E4_large.jpeg
Pengakuan Mengejutkan Ibu di Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek: Sebelum Pembunuhan Masih Bercanda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/338/3093926/polisi_sita_barang_bukti_kasus_anak_bunuh_ayah-T8KX_large.jpeg
Polisi Sebut Anak Bunuh Ayah di Cilandak 4 Kali Dibawa ke Psikiater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/338/3093919/polisi_olah_tkp_di_rumah_anak_bunuh_ayah-LuVK_large.jpeg
Polisi Bakal Gelar Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ayah di Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement