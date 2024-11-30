Begini Penampakan Rumah Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus Jaksel

JAKARTA - Rumah yang menjadi lokasi kejadian anak MAS (14) membunuh ayah dan nenek serta melukai ibu terpantau telah dipasang garis polisi. Nampak, rumah berkelir putih itu sepi seperti tak ada penghuni.

Dari pantauan di lokasi, Sabtu (30/11/2024), rumah yang berada di Perumahan Taman Bona Indah itu telah dipasang garis polisi pada bagian pagar. Nampak ada dua mobil terparkir di teras rumah berlantai dua. Terlihat, lampu teras masih menyala meskipun pada siang hari.

Sementara itu, nampak para tetangga tak ada yang keluar untuk melihat lokasi kejadian. Para warga setempat, hanya melewat untuk melihat sekilas tempat kejadian perkara (TKP). Sedangkan, dua petugas keamanan komplek nampak bersiaga di depan rumah. Mereka tak ingin memberikan keterangan terkait insiden berdarah yang menimpa keluarga tersebut.

Sekedar informasi, peristiwa ironi terjadi di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebab, remaja tega membunuh ayah dan neneknya. Bukan hanya itu, remaja belasan tahun ini juga berupaya membunuh ibunya, Sabtu (30/11/2024) dini hari.

Mengutip akun instagram @lebakbulus24 jam, pembunuhan tersebut bermula dari warga yang melihat ibu remaja tersebut berlumuran darah. Melihat hal tersebut, warga setempat kemudian melaporkan kepada pihak keamanan setempat.

Petugas keamanan komplek lainnya yang sempat melihat pelaku melarikan diri kemudian mengejar. Pelaku berhasil diamankan di dekat lampu merah Karang Tengah atau sejauh sekitar 500 meter dari lokasi pembunuhan.