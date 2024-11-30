Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jasad Ayah dan Nenek yang Dibunuh Anak Dibawa ke RS Polri Kramat Jati

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |10:55 WIB
Jasad Ayah dan Nenek yang Dibunuh Anak Dibawa ke RS Polri Kramat Jati
Ilustrasi Jasad Korban Pembunuhan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase mengatakan bahwa dua korban tewas ayah dan nenek di Perumahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 

Ayah dan nenek tersebut diduga dibunuh oleh seorang remaja MAS (14). Bahkan, ibunya saat ini dalam keadaan kritis.

"Yang meninggal dunia ayah dan nenek dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Ibu kandung masih di RSUP Fatmawati," kata Febriman saat dikonfirmasi, Sabtu (30/11/2024).

Febriman menyebut tersangka beserta barang bukti dan saksi saat ini tengah diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan tersangka yang masih berstatus anak sulit dimintai keterangan lebih lanjut.

"Semuanya tersangka, barang bukti, saksi sudah di Polres. (Motif) ke unit PPA Polres. Mengingat pelaku masih anak di bawah umur dan masih banyak diam atau susah di mintai keterangan," ungkapnya.

Sementara itu, pantauan di IGD RSUP Fatmawati tempat ibu korban terpantau sepi tidak ada aktivitas yang berarti. Tak nampak aparat kepolisian yang berlalu-lalang di lokasi tersebut.

Sebelumnya, Peristiwa ironi terjadi di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebab, remaja berusia 14 tahun tega membunuh ayah dan neneknya. Bukan hanya itu, remaja belasan tahun ini juga berupaya membunuh ibunya, Sabtu (30/11/2024) dini hari.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3096108/tkp_rumah_kasus_anak_bunuh_ayah_di_jaksel-Jk4f_large.jpeg
Jalani Tes Kejiwaan Lanjutan, Anak Bunuh Ayah dan Nenek  di Jaksel Dirujuk ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/338/3095724/pembunuhan-xSzI_large.jpg
Ibu di Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Jaksel Maafkan Anaknya dan Minta Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/338/3095702/pembunuhan-vM7C_large.jpg
Polisi Kebut Berkas Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094456/pembunuhan-H0E4_large.jpeg
Pengakuan Mengejutkan Ibu di Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek: Sebelum Pembunuhan Masih Bercanda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/338/3093926/polisi_sita_barang_bukti_kasus_anak_bunuh_ayah-T8KX_large.jpeg
Polisi Sebut Anak Bunuh Ayah di Cilandak 4 Kali Dibawa ke Psikiater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/338/3093919/polisi_olah_tkp_di_rumah_anak_bunuh_ayah-LuVK_large.jpeg
Polisi Bakal Gelar Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ayah di Jaksel
