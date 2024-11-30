Jasad Ayah dan Nenek yang Dibunuh Anak Dibawa ke RS Polri Kramat Jati

JAKARTA - Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase mengatakan bahwa dua korban tewas ayah dan nenek di Perumahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Ayah dan nenek tersebut diduga dibunuh oleh seorang remaja MAS (14). Bahkan, ibunya saat ini dalam keadaan kritis.

"Yang meninggal dunia ayah dan nenek dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Ibu kandung masih di RSUP Fatmawati," kata Febriman saat dikonfirmasi, Sabtu (30/11/2024).

Febriman menyebut tersangka beserta barang bukti dan saksi saat ini tengah diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan tersangka yang masih berstatus anak sulit dimintai keterangan lebih lanjut.

"Semuanya tersangka, barang bukti, saksi sudah di Polres. (Motif) ke unit PPA Polres. Mengingat pelaku masih anak di bawah umur dan masih banyak diam atau susah di mintai keterangan," ungkapnya.

Sementara itu, pantauan di IGD RSUP Fatmawati tempat ibu korban terpantau sepi tidak ada aktivitas yang berarti. Tak nampak aparat kepolisian yang berlalu-lalang di lokasi tersebut.

