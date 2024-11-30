Bercak Darah Mengering Masih Penuhi Lokasi Pembunuhan Ayah dan Nenek di Lebak Bulus

JAKARTA - Peristiwa nahas menimpa pasangan suami istri (pasutri) beserta nenek di Perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Seorang remaja tega membunuh ayah dan nenek pada Sabtu (30/11/2024) dini hari.

Di tempat kejadian perkara (TKP), nampak bercak darah berserakan di depan rumah berkelir putih. Terlihat, bercak darah itu berserakan di depan pagar rumah tersebut.

Bahkan, bercak darah terlihat di depan pagar rumah tetangganya. Terlihat jelas, bekas darah menempel di ubin teras tetangganya yang bewarna cokelat.

Sementara di TKP, terlihat garis polisi membantang di depan rumah. Terlihat, kondisi rumah nampak sepi seperti tak ada aktivitas apapun.