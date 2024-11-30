Jembatan Kampung Sela Eurih Babakan Madang Bogor Terputus, Ratusan Warga Terisolir

BOGOR - Jembatan di Kampung Sela Eurih, Desa Sumurbatu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor putus. Akibatnya, ratusan warga terisolir karena jembatan tersebut merupakan akses utama.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruraran dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 29 November 2024 malam. Berawal dari kondisi air Sungai Ciherang yang meluap dikarenakan hujan.

"Mengakibatkan longsor dan memutus jembatan akses utama warga kampung tersebut," kata Adam dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Jembatan tersebut merupakan akses utama keluar masuk menuju Kampung Sela Eurih. Saat ini, tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.