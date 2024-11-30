Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Cek Urine Anak yang Bunuh Ayah dan Nenek di Jaksel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |12:16 WIB
Polisi Cek Urine Anak yang Bunuh Ayah dan Nenek di Jaksel
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Foto: Okezone/Refi.
A
A
A

JAKARTA - Polisi melakukan cek urine terhadap, anak berinisial MAS (14) yang diduga membunuh ayah dan nenek di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel). Saat ini, aparat juga tengah mendalami motif terkait insiden tersebut. 

"Untuk motif masih di dalami karena memang anaknya masih diam ditanya diam. Oleh karena itu juga sekarang dilakukan cek urine untuk sementara ini," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi saat ditemui di kantornya, Sabtu (30/11/2024).

Nurma mengatakan pelaku juga tengah dilakukan pemeriksaan intensif untuk mencari motif yang mendasari aksinya itu.

"Pelaku anak berurusan dengan hukum (ABH) karena memang di bawah umur, 14 tahun usianya sekarang, ini sudah diamankan lagi di gali dan dimintai keterangan kenapa, mengapa dan bagaimana kejadian terjadi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3096108/tkp_rumah_kasus_anak_bunuh_ayah_di_jaksel-Jk4f_large.jpeg
Jalani Tes Kejiwaan Lanjutan, Anak Bunuh Ayah dan Nenek  di Jaksel Dirujuk ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/338/3095724/pembunuhan-xSzI_large.jpg
Ibu di Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Jaksel Maafkan Anaknya dan Minta Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/338/3095702/pembunuhan-vM7C_large.jpg
Polisi Kebut Berkas Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094456/pembunuhan-H0E4_large.jpeg
Pengakuan Mengejutkan Ibu di Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek: Sebelum Pembunuhan Masih Bercanda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/338/3093926/polisi_sita_barang_bukti_kasus_anak_bunuh_ayah-T8KX_large.jpeg
Polisi Sebut Anak Bunuh Ayah di Cilandak 4 Kali Dibawa ke Psikiater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/338/3093919/polisi_olah_tkp_di_rumah_anak_bunuh_ayah-LuVK_large.jpeg
Polisi Bakal Gelar Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ayah di Jaksel
