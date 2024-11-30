Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Anak Bunuh Ayah di Lebak Bulus Jaksel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |12:50 WIB
5 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Anak Bunuh Ayah di Lebak Bulus Jaksel
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Foto: Okezone/Refi.
A
A
A

JAKARTA - Seorang remaja berinisial MAS (14) nekat menikam nenek berinisial RM (69) dan ayah APW (41) hingga tewas. Bahkan, sang ibu AP (41) sampai saat ini masih dalam keadaan kritis. 

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengatakan bahwa sebanyak lima orang saksi termasuk petugas keamanan perumahan telah dimintai keterangan.

"Saksi sudah ada 5 orang dari petugas satpam," ujar Nurma di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024). 

Nurma mengatakan bahwa satpam melihat terduga pelaku anak melintas saat berpatroli. Namun, ketika disamperin pelaku anak berupaya kabur dan berhasil diamankan.

"Karena pertama kali kejadian anak itu melintas jalan ketika satpam lagi patroli di perumahan kemudian setelah dipanggil lari itu yang menjadi kecurigaan kemudian di kejar selanjutnya anak itu diamankan oleh petugas satpam," ucapnya.

Sekedar informasi, pelaku anak terancam Pasal 338 KUHP atas perbuatannya tersebut. Hanya saja masa hukuman hanya setengah dari ancaman.

(Puteranegara Batubara)

      
