Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kembali Tangkap 2 Orang Terkait Kasus Mafia Akses Judi Online Komdigi, Total 26 Tersangka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |14:44 WIB
Polisi Kembali Tangkap 2 Orang Terkait Kasus Mafia Akses Judi Online Komdigi, Total 26 Tersangka
Tersangka Komdigi yang Ditangkap Polda Metro Jaya. Foto: IST.
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jakarta kembali menangkap dua tersangka kasus dugaan mafia akses judi online Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Mereka yang diciduk adalah  AA dan F alias W alias A yang memiliki peran berbeda.

"Perkembangan pengungkapan kasus perjudian online yang melibatkan beberapa oknum pegawai Komdigi. Penyidik saat ini telah menangkap 2 tersangka berinisial AA berperan melakukan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang ditangkap tanggal 26 November 2024. Tersangka F alias W alias A berperan sebagai agen 40 website judi online yang ditangkap tanggal 28 November 2024," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya dikutip Sabtu (30/11/2024).

Ade Ary menambahkan sebanyak 26 tersangka sudah diamankan dan masih terdapat empat orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Dengan demikian total tersangka yang berhasil ditangkap terkait kasus ini menjadi sebanyak 26 orang dan tersangka yang masih DPO sebanyak 4 orang berinisial J, JH, F dan C," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972/penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162/judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451/raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306/yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282/judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759/judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement