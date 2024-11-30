Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Jaksel Gelar Olah TKP di Rumah Anak Bunuh Ayah dan Nenek, Bercak Darah Jadi Perhatian

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |14:51 WIB
Polres Jaksel Gelar Olah TKP di Rumah Anak Bunuh Ayah dan Nenek, Bercak Darah Jadi Perhatian
Polres Metro Jaksel Gelar Olah TKP di Rumah Anak Bunuh Ayah dan Nenek. Foto: Okezone/Fiqri.
JAKARTA - Satuan Reserse Kriminal (Set Reskrim) Polres Jakarta Selatan (Jaksel) melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) lanjutan di rumah remaja, MAS (14) yang diduga membunuh ayah APW (40) dan neneknya RM (69) di perumahan Taman Bona Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024) siang.

Dari pantauan di lokasi, Sat Reskrim Polres Jaksel tiba di TKP sekitar pukul 14.00 WIB. Terlihat, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung memimpin rombongan menuju TKP.

Sebelum memulai TKP, Gogo melakukan pengarahan kepada timnya dalam melakukan olah TKP lanjutan kasus pembunuhan anak kepada ayah dan nenek itu.

"Kita laksanakan cek TKP lanjutan," kata Gogo kepada timnya.

Kemudian, sejumlah tim Sat Reskrim Polres Jaksel memasuki rumah berkelir putih itu. Nampak, sejumlah bercakan darah terlihat menempel pada dinding teras rumah tersebut.

Untuk sebagian tim lainnya, memberi tanda bercakan darah yang ada di depan rumah tetangga. Hingga saat ini, Sat Reskrim Polres Jaksel masih melakukan olah TKP.

Sekedar informasi, seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega membunuh bapak dan neneknya. Pelaku yang masih di bawah umur tersebut juga menusuk Ibu Kandungnya. 

 

Halaman:
1 2
      
