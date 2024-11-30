Kondisi Terkini Sang Ibu yang Ingin Dibunuh Anaknya di Jaksel

JAKARTA - Seorang anak tega menghabisi ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel). Bahkan, remaja MAS (14) itu juga ingin menghabisi nyama sang ibu.

Sang ibu pun berhasil kabur ketika peristiwa berdarah di dalam keluarga itu terjadi, meskipun sempat menerima tusukan dari anaknya sendiri. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak keamanan IGD RS Fatmawati, Ariyanto, korban diantar oleh pihak keluarga sekitar jam 2 dini hari tadi dalam kondisi penuh luka tusuk. Meski demikian, korban datang dalam keadaan masih sadar.

"Kebetulan saya baru jaga jadi kurang tahu, tadi malam yang jaga teman saya. Tapi dari info yang saya dapat itu serah terima pasien (berlangsung) jam 2 dini hari. Kondisi pasien masih sadar, banyak luka tusuk," katanya saat diwawancarai Okezone, Sabtu (30/11/2024).

Hal senada juga disampaikan petugas jaga IGD yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, ada banyak luka tusuk yang diterima oleh korban, namun sampai saat ini korban masih dalam keadaan sadar dan tengah mendapat perawatan intensif.

"Sudah dioperasi. Kurang tahu operasi apa karena saya juga baru ganti shift, yang pasti (operasi) buat jait luka di badannya," tambahnya.