Sang Anak Ngaku Dapat Bisikan Misterius sebelum Bunuh Ayah-Nenek di Jaksel

JAKARTA - Anak remaja berinisial MAS (14) disebut sempat mendapat bisikan misterius sebelum tega membunuh ayahnya APW (40) dan neneknya RM (69) hingga tewas.

Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung usai olah TKP lanjutan di Taman Bona Indah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024).

"Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresakan dia seperti itu," kata Gogo.

Kendati demikian, Gogo mengaku, pihaknya masih mendalami motif MAS yang tega membunuh ayah dan neneknya hingga membuat sang ibu kritis. Pasalnya, kata dia, keterangan MAS sebelum membunuh orang tuanya itu masih sangat awal.

"Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya," kata Gogo.