Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Bunuh Ayah Bebas Narkoba, Polisi Lanjutkan Tes Kejiwaan Untuk Gali Motif

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |16:03 WIB
Anak Bunuh Ayah Bebas Narkoba, Polisi Lanjutkan Tes Kejiwaan Untuk Gali Motif
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung mengungkapkan hasil tes urine anak remaja berinisial MAS (14) yang tega membunuh ayahnya APW (40) dan neneknya RM (69) hingga tewas, negatif dari penggunaan narkoba.

"Tes urine negatif (narkoba)," kata Gogo usai olah TKP lanjutan di Taman Bona Indah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024).

Kendati demikian, Gogo menyampaikan, pihaknya melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) untuk memeriksa kejiwaan dan mendalami motif pembunuhan tersebut.

"Ya, saat ini kami sedang menggandeng Apsifor ya, untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu," terang Gogo.

Sebelumnya, polisi mendalami motif remaja berinisial MAS (14) yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024). Polisi pun melakukan pemeriksaan tes urine pelaku. 

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengatakan kasus tersebut ditangani Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan karena pelaku masih anak di bawah umur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3096108/tkp_rumah_kasus_anak_bunuh_ayah_di_jaksel-Jk4f_large.jpeg
Jalani Tes Kejiwaan Lanjutan, Anak Bunuh Ayah dan Nenek  di Jaksel Dirujuk ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/338/3095724/pembunuhan-xSzI_large.jpg
Ibu di Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Jaksel Maafkan Anaknya dan Minta Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/338/3095702/pembunuhan-vM7C_large.jpg
Polisi Kebut Berkas Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094456/pembunuhan-H0E4_large.jpeg
Pengakuan Mengejutkan Ibu di Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek: Sebelum Pembunuhan Masih Bercanda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/338/3093926/polisi_sita_barang_bukti_kasus_anak_bunuh_ayah-T8KX_large.jpeg
Polisi Sebut Anak Bunuh Ayah di Cilandak 4 Kali Dibawa ke Psikiater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/338/3093919/polisi_olah_tkp_di_rumah_anak_bunuh_ayah-LuVK_large.jpeg
Polisi Bakal Gelar Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ayah di Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement