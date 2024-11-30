Anak Bunuh Ayah Bebas Narkoba, Polisi Lanjutkan Tes Kejiwaan Untuk Gali Motif

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung mengungkapkan hasil tes urine anak remaja berinisial MAS (14) yang tega membunuh ayahnya APW (40) dan neneknya RM (69) hingga tewas, negatif dari penggunaan narkoba.

"Tes urine negatif (narkoba)," kata Gogo usai olah TKP lanjutan di Taman Bona Indah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024).

Kendati demikian, Gogo menyampaikan, pihaknya melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) untuk memeriksa kejiwaan dan mendalami motif pembunuhan tersebut.

"Ya, saat ini kami sedang menggandeng Apsifor ya, untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu," terang Gogo.

Sebelumnya, polisi mendalami motif remaja berinisial MAS (14) yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024). Polisi pun melakukan pemeriksaan tes urine pelaku.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengatakan kasus tersebut ditangani Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan karena pelaku masih anak di bawah umur.