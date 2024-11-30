Lapak di Kalideres Jakbar Terbakar Hebat, 17 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan semi permanen atau lapak di Jalan Aseni Raya, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar). Hal itu sebagaimana diketahui dari akun Instagram @humasjakfire.

"Bangunan semi permanen (lapak) di Jalan Aseni Raya, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dilaporkan terbakar," tulis unggahan Instagram @humasjakfire sebagaimana dikutip, Sabtu (30/11/2024).

Dijelaskan, para petugas memulai aksi pemadaman sekira pukil 13.55 WIB. Dalam upaya pemadaman tersebut, dikerahkan 17 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 85 personel.

"Saat ini petugas masih berupaya melokalisir perambatan api," tambahnya.

Pada video unggahan yang dimaksud, terlihat api berkobar begitu hebat. Terlihat juga asap yang membumbung begitu tinggi.

(Puteranegara Batubara)