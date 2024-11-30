Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lapak di Kalideres Jakbar Terbakar Hebat, 17 Unit Damkar Dikerahkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |16:27 WIB
Lapak di Kalideres Jakbar Terbakar Hebat, 17 Unit Damkar Dikerahkan
Lapak di Kalideres Jakbar Terbakar. Foto: Tangkapan Layar Medsos.
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan semi permanen atau lapak di Jalan Aseni Raya, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar). Hal itu sebagaimana diketahui dari akun Instagram @humasjakfire.

"Bangunan semi permanen (lapak) di Jalan Aseni Raya, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dilaporkan terbakar," tulis unggahan Instagram @humasjakfire sebagaimana dikutip, Sabtu (30/11/2024). 

Dijelaskan, para petugas memulai aksi pemadaman sekira pukil 13.55 WIB. Dalam upaya pemadaman tersebut, dikerahkan 17 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 85 personel. 

"Saat ini petugas masih berupaya melokalisir perambatan api," tambahnya. 

Pada video unggahan yang dimaksud, terlihat api berkobar begitu hebat. Terlihat juga asap yang membumbung begitu tinggi.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188235/kebakaran-SVA9_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Gudang Miami di Kalideres Jakbar, Asap Hitam Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement