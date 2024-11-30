Diduga Serangan Jantung, Ketua PPS di Bogor Meninggal Dunia Usai Hitung Suara Pilkada

BOGOR - Kabar duka kembali datang dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Cipeucang, Kecamatan Cileungsi yakni Wisnu meninggal dunia.

"Benar kang (Ketua PPS meninggal dunia)," kata Ketua KPU Kabupaten Bogor M. Adi Kurnia dikonfirmasi wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Kata dia, almarhum meninggal dunia usai bertugas melakukan rekapitulasi di kecamatan. Diduga, almarhum meninggal dunia karena serangan jantung.

"Serangan jantung," ungkapnya.

Dengan adanya kejadian ini, menambah daftar meninggalnya pahlawan demokrasi dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor menjadi dua orang.

"Jasinga anggota KPPS, kalau di Cileungsi Ketua KPPS," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Kampung Nanggelang, Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia karena mengalami sakit.