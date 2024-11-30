Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut Anak Tusuk Ayah dan Ibunya Saat Keadaan Tidur

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |17:30 WIB
JAKARTA - Anak remaja berinisial MAS (14) diduga menusuk kedua orang tuanya ketika dalam keadaan tertidur pada Sabtu (30/11/2024) dini hari. Nahasnya, sang ayah berinisial APW (40) tewas.

Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung usai olah TKP lanjutan di Taman Bona Indah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024) sore 

"Diduga korban ditusuk dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan tidur," kata Gogo.

Kendati demikian, ia mengaku masih nendalami kronologi penusukan tersebut. Hanya saja, ia mengatakan, pihaknya mendapat pengakuan dari pelaku bahwa menikam kedua orang tuanya saat tengah tertidur di kamar yang berada di lantai dua.

"Jadi, ini masih kita dalami ya, tapi informasi awal ya, kami dapatkan keterangan dari pelaku, ya ayahnya sedang tidur bersama ibunya, dia turun mengambil pisau dari dapur dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut," kata Gogo.

 

Halaman:
1 2
      
