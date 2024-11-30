Dini Hari Mencekam Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus Jaksel

JAKARTA - Polisi mengungkap detik-detik dini hari mencekam peristiwa anak MAS (14) membunuh ayah dan neneknya di rumahnya Taman Bona Indah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebenarnya, Ibunya juga menjadi target penusukan brutal remaja itu, namun berhasil melarikan diri, meskipun saat ini dalam keadaan kritis.

Dari keterangan sementara, peristiwa berdarah dalam keluarga itu berlangsung pada, Sabtu (30/11/2024), dini hari. Ketika, orang tuanya dan sang nenek dalam keadaan tertidur.

"Diduga korban ditusuk dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan tidur," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung usai olah TKP kasus anak bunuh ayah.

Di dini hari mencekam itu, sang anak pertama kali mengincar ayahnya untuk ditusuk berkali-kali. Usai itu, ibundanya langsung histeris dan meminta tolong, seraya mendapatkan tusukan dari anak kandungnya tersebut.

Sialnya, sang nenek yang mendengar teriakan dari ibu pelaku, ikut menjadi bulan-bulanan kesadisan dari cucu tercintanya tersebut.

"Ya, jadi ini interogasi awal ya, olah TKP awal ya, dan dikuatkan dengan keterangan dari pelaku, dia nusuk ayahnya, ibunya bangun, ibunya juga ditusuk juga. Tapi mungkin tidak masuk di tempat yang mematikan, setelah itu ibunya teriak, ayahnya lari sampai dengan bawah ya, setelah itu neneknya keluar, diduga neneknya juga ditusuk saat keluar," kata Gogo.