HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditusuk Anak Sendiri, Polisi Sebut Ibu di Cilandak Alami Luka di Punggung hingga Pipi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |19:28 WIB
Ditusuk Anak Sendiri, Polisi Sebut Ibu di Cilandak Alami Luka di Punggung hingga Pipi
Kasat Reskrim Polda Metro jaya Gogo Galesung
A
A
A

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung mengungkapkan ibu berinisial AP (40) telah ditusuk-tusuk oleh anaknya MAS (14) hingga menyebabkan luka di sejumlah badannya.

"(Korban luka) di punggung, punggung sama lengan ya, sama pipi," kata Gogo saat ditemui usai olah TKP lanjutan di kediaman korban, Perumahan Taman Bona Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024).

Sementara sang ayah APW (40) dan neneknya RM (69), kata Gogo, mendapat luka di sejumlah tubuhnya. Namun, kedua korban meninggal dunia.

"Korban meninggal dunia yang leher, punggung, dan lengan," ujar Gogo.

Untuk saat ini, kata Gogo, korban yang meninggal dunia tengah diautopsi di RS Polri. "Ya, masih diotopsi di Kramat Jati," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
