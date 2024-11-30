Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabar Duka, Anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat Misan Samsuri Tutup Usia

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |20:35 WIB
Kabar Duka, Anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat Misan Samsuri Tutup Usia
Misan Samsuri
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari DPRD Provinsi DKI Jakarta, anggota Komisi D bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri menghembuskan napas terakhirnya, Sabtu (30/11/2024).

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin mengucapkan duka yang mendalam atas berpulangnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 tersebut.

“Almarhum sosok anggota yang baik dan humoris. Semoga almarhum husnul khotimah, senantiasa Allah menerima seluruh amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya dan mendapat tempat terbaik disisi Allah SWT, amin yaa rabbal’alamin,” kata Khoirudin dalam keterangannya, Sabtu (30/11).

Misan yang juga Anggota Fraksi Demokrat itu pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dan ketua Komisi D.

Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta sekaligus Sekretaris Komisi A, Mujiyono mengatakan sosok Misan Samsuri dikenal banyak kalangan karena ketokohannya sebagai legislator yang baik dan ramah. Bahkan hubungannya dengan berbagai lintas partai, dikenal sebagai figur yang rendah hati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
