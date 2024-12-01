Maruf Amin Sebut Banyak Kiai yang Mulai Kehilangan Kesadaran Berpolitik

JAKARTA - Wakil presiden ke-13, Maruf Amin mengatakan, bahwa saat ini banyak kiai yang mulai kehilangan kesadaran untuk berpolitik.

"Saya melihat banyak kiai-kiai yang sudah memulai hilang kesadaran politiknya," kata Maruf Amin dalam sambutan di acara Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam.

Maruf Amin mengatakan, banyak kiai yang menganggap bahwa politik bukan hal yang penting dibanding kegiatan agamis, seroeti mengaji dan dakwah.

"Kesadaran politiknya hilang bahwa politik nggak penting kiai itu yang penting ngaji, yang penting dakwah yang penting itu baca doa yang penting itu jumpa jampe, yang penting itu sembur menyembur, politik tidak penting," katanya.

Padahal, kata Maruf, semua kebijakan dan aturan yang dirumuskan, erat kaitannya dengan keputusan politik. Bahkan dia mencontohkan terpilihnya presiden dan wakil presiden diawali dari keputusan politik.

"Undang-undang (bagian) keputusan politik, kebijakan keputusan politik, aturan-aturan keputusan politik, calon presiden dan wakil presiden keputusan politik," katanya.