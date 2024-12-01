Menko AHY: Pemindahan Warga Kolong Tol ke Rusun Bukti Kehadiran Pemerintah

JAKARTA - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu 30 November 2024. Kegiatan ini merupakan tindakan konkret yang dilakukan pemerintah dalam koordinasi Kemenko Infra.

AHY tak sendiri namun bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono; Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marrullah Matali. Selain itu, AHY didampingi Deputi Rachmat Kaimuddin dan Staf Khusus Menteri Herzaky Mahendra Putra, Agust Jovan Latuconsina, dan Si Made Rai Astawa.

AHY menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah bekerja keras dalam kegiatan ini, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak lainnya. Menurutnya, kegiatan ini sangat baik dan positif yang bisa dijadikan langkah awal untuk memberikan kesejahteraan dan memberikan tempat layak huni kepada masyarakat Indonesia.

"Bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai kota dan daerah lainnya di Indonesia," ujar AHY dalam keterangan persnya.

Dia menambahkan, kegiatan yang dilakukan sejalan dengan komitmen Kemenko Infra yang dipimpinnya di bawah Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan dalam konteks infrastruktur yang bisa menyentuh kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Kehadiran pemerintah sangat penting dan vital untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat bisa semakin baik kehidupnya.

"Alhamdulillah, hari ini kita bisa menjadi bagian dari itikad mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, negara hadir," sambung Menko AHY.