Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pagi Ini, Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik 900 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |07:06 WIB
Pagi Ini, Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik 900 Meter
Gunung Semeru meletus (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru mengalami erupsi pagi ini, Minggu (1/10/2024) pukul 06.31 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan Gunung Semeru meluncurkan abu vulkanik 900 meter di atas puncak.

Gunung Semeru yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur itu masih berstatus waspada atau level II.

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Minggu, 01 Desember 2024, pukul 06:31 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 900 m di atas puncak (± 4.576 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Sigit Rian Alfian  dalam keterangannya.

Sementara itu, Sigit mengatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 140 detik.

Lebih lanjut, Sigit mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984/perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184716/semeru-I496_large.jpg
178 Pendaki dan Tim Kementerian Pariwisata Terjebak di Ranu Kumbolo saat Semeru Meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184715/lava-Mdah_large.jpg
Berbahaya dan Mengerikan, Warga Nekat Dekati Tumpukan Lava Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184701/semeru-eNva_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Dahsyat, Petugas Cari Korban Luka Maupun Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184675/semeru-SDod_large.jpg
Kronologi Gunung Semeru Meletus Dahsyat hingga Sebabkan Ratusan Orang Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184653/semeru-x19O_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Hebat, BNPB Evakuasi Ratusan Warga Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement