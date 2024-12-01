Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelombang Tinggi 4 Meter Potensi Terjang Perairan Indonesia 1-4 Desember 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |07:45 WIB
Gelombang Tinggi 4 Meter Potensi Terjang Perairan Indonesia 1-4 Desember 2024
Gelombang tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang laut dengan tinggi gelombang hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada periode 1 hingga 4 Desember 2024.

BMKG mengatakan hal ini dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Barat Laut - Timur Laut dengan kecepatan angin berkisar 8 - 30 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat Daya - Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 8 - 30 knot. 

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Kep. Mentawai, Selat Karimata, Laut Jawa," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Minggu (1/12/2024).

Kondisi tersebut, kata BMKG, menyebabkan peningkatan gelombang tinggi setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku - Papua.

Sedangkan pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.50 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara, Samudra Hindia barat Aceh - Bengkulu, Samudra Hindia selatan Jawa Barat - NTT.

BMKG mengatakan potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187525/menko_pmk_pratikno-Mtyj_large.jpg
Menko PMK: Waspada Potensi Hujan Lebat hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186673/siklon_tropis-YK7N_large.jpg
Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/340/3185983/banjir-TrE2_large.jpg
Cuaca Ekstrem di Sumut Akibat Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185693/cuaca_ekstrem-eQzB_large.jpg
Siklon Tropis Fina dan 2 Bibit Siklon Kepung Indonesia, Waspada Dampaknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184449/cuaca_ekstrem-ViB3_large.jpg
Siaga Cuaca Ekstrem, Siklon Tropis FINA Terbentuk di Laut Arafuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184438/cuaca_ekstrem-Abrf_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 97S Menguat, BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Indonesia Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement