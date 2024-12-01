Gelombang Tinggi 4 Meter Potensi Terjang Perairan Indonesia 1-4 Desember 2024

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang laut dengan tinggi gelombang hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada periode 1 hingga 4 Desember 2024.

BMKG mengatakan hal ini dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Barat Laut - Timur Laut dengan kecepatan angin berkisar 8 - 30 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat Daya - Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 8 - 30 knot.

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Kep. Mentawai, Selat Karimata, Laut Jawa," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Minggu (1/12/2024).

Kondisi tersebut, kata BMKG, menyebabkan peningkatan gelombang tinggi setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku - Papua.

Sedangkan pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.50 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara, Samudra Hindia barat Aceh - Bengkulu, Samudra Hindia selatan Jawa Barat - NTT.

BMKG mengatakan potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.