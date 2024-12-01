Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasusnya Aneh, Pemuda Disabilitas Tanpa Lengan Jadi Tersangka Pemerkosaan, Hotman Paris Turun Tangan!

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |08:25 WIB
Kasusnya Aneh, Pemuda Disabilitas Tanpa Lengan Jadi Tersangka Pemerkosaan, Hotman Paris Turun Tangan!
Hotman Paris dan Agus pemuda disabilitas tersangka pemerkosaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mengaku prihatin dan tidak percaya dengan penetapan tersangka pemuda disabilitas tanpa lengan, Iwas alias Agus buntung (22) dalam kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi.

Untuk itu, Hotman Paris menegaskan bahwa dirinya bakal melakukan penelusuran terhadap kasus yang menimpa pemuda disabilitas itu. "Makanya aneh, ini aku lagi coba telusuri," tulis Hotman Paris di Instagram pribadi miliknya @hotmanparisofficial, dikutip Minggu (1/12/2024).

Menurutnya, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu.

"Kasian makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi, gak masuk akal," ucapnya.

Sebagai informasi, Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan seorang pemuda disabilitas bernama Iwas alias Agus buntung sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan. 

"Kita sudah tingkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti. Rangkaian penyidikan berdasarkan pada keputusan Kapolda NTB tentang pedoman penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hokum," kata Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati, dikutip Jumat 29 November 2024. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912/viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847/viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement