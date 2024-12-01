Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kinerja Dipercaya Warga, Usulan Polri di Bawah Kemndagri Tidak Diperlukan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |09:55 WIB
Kinerja Dipercaya Warga, Usulan Polri di Bawah Kemndagri Tidak Diperlukan
Usulan Polri di bawah Kemendagri tidak diperlukan (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kinerja Polri saat ini dinilai sudah dipercaya warga, sehingga usulan dari petinggi PDI Perjungan agar Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak diperlukan. Hal itu diungkapkan Juru Bicara PSI Agus Herlambang yang dengan menyatakan usulan tersebut tanpa dukungan data dan fakta yang valid.

"Usulan tanpa dukungan data dan fakta itu sudah seharusnya segera kita lupakan, itu datang dari orang panik. Harus kita lupakan karena sudah menjurus fitnah. Hanya karena babak-belur di Pilkada, mengajukan usulan tersebut. " kata Agus seperti dikutip, Minggu (1/12/2024).

Agus pun mengajak seluruh pihak untuk melihat data. Di mana hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024 mencatat 73,1 persen warga memberi penilaian positif kepada Polri. Survei tersebut, kata dia, pasca-Pilpres dan Pileg 2024 yang katanya diwarnai ketidaknetralan polisi.

"Mohon diingat juga angka ini naik 1,5 persen dibandingkan survei sebelumnya pada Desember 2023 yang 71,6 persen. Kesimpulannya, Polri baik-baik saja, kinerjanya prima, dipercaya warga," kata Agus.

Untuk diketahui, sebelumnya PDI Perjuangan ingin mendorong Polri agar kembali di bawah kendali Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri. 

Hal ini dilatarbelakangi dugaan PDIP atas ketidaknetralan Polri di Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus saat konferensi pers.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilkada 2024 Kemendagri Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188536//wamendagri_bima_arya-ohtK_large.jpg
Bupati Aceh Selatan Diperiksa Kemendagri Usai Pergi Umrah saat Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188498//baintelkam_polri_salurkan_bantuan_untuk_korban_di_sumbar-lc7C_large.jpg
Baintelkam Polri Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188279//momen_heli_manuver_terbang_rendah-rosj_large.jpg
Momen Heli Manuver Terbang Rendah saat Drop Bantuan ke Warga Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188255//wakil_menteri_dalam_negeri_bima_arya_sugiarto-gBl4_large.jpg
Kemendagri Turunkan Inspektur Khusus, Periksa Bupati Aceh Selatan yang Umrah saat Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188147//sekretaris_bskdn_noudy_r_p_tendean-sUwL_large.jpeg
Pemerintah Sebut Metadata Jadi Kunci Validitas dan Pembaruan Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187388//tiga_kementerian_resmi_menjalin_kerja_sama_untuk_meningkatkan_pengelolaan_serta_pemanfaatan_aset_olahraga-EaCo_large.jpeg
3 Kementerian Matangkan Sinergi Pengelolaan Aset Olahraga, 20 Stadion Jadi Proyek Awal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement