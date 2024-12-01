Kinerja Dipercaya Warga, Usulan Polri di Bawah Kemndagri Tidak Diperlukan

JAKARTA - Kinerja Polri saat ini dinilai sudah dipercaya warga, sehingga usulan dari petinggi PDI Perjungan agar Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak diperlukan. Hal itu diungkapkan Juru Bicara PSI Agus Herlambang yang dengan menyatakan usulan tersebut tanpa dukungan data dan fakta yang valid.

"Usulan tanpa dukungan data dan fakta itu sudah seharusnya segera kita lupakan, itu datang dari orang panik. Harus kita lupakan karena sudah menjurus fitnah. Hanya karena babak-belur di Pilkada, mengajukan usulan tersebut. " kata Agus seperti dikutip, Minggu (1/12/2024).

Agus pun mengajak seluruh pihak untuk melihat data. Di mana hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024 mencatat 73,1 persen warga memberi penilaian positif kepada Polri. Survei tersebut, kata dia, pasca-Pilpres dan Pileg 2024 yang katanya diwarnai ketidaknetralan polisi.

"Mohon diingat juga angka ini naik 1,5 persen dibandingkan survei sebelumnya pada Desember 2023 yang 71,6 persen. Kesimpulannya, Polri baik-baik saja, kinerjanya prima, dipercaya warga," kata Agus.

Untuk diketahui, sebelumnya PDI Perjuangan ingin mendorong Polri agar kembali di bawah kendali Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini dilatarbelakangi dugaan PDIP atas ketidaknetralan Polri di Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus saat konferensi pers.



(Angkasa Yudhistira)