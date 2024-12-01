Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Kembali Tangkap 2 Tersangka Mafia Judol Libatkan Komdigi, Perannya Cuci Uang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |10:08 WIB
Polisi Kembali Tangkap 2 Tersangka Mafia Judol Libatkan Komdigi, Perannya Cuci Uang
Polisi tangkap 2 tersangka judol libatkan Komdigi yang berperan mencuci uang (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi kembali menangkap dua orang berinisial AA dan F alias W terkait kasus mafia judi online (Judol) yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Peran salah satu tersangka tersebut yakni berinisial AA adalah melakukan Tindak Pindana Pencurian Uang (TPPU).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyatakan, satu tersangka lainnya yakni F alias W berperan sebagai agen 40 website judi online.

“Tersangka AA berperan melakukan TPPU yang ditangkap tanggal 26 November 2024. Tersangka F alias W alias A berperan sebagai agen 40 website judi online yang ditangkap tanggal 28 November 2024,” kata Ade Ary dalam keterangannya Minggu (1/12/2024).

Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang, handphone serta buku rekening.

“Tersangka AA: 1 unit HP, 9 buku rekening dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai Rp724.336.400. Tersangka F alias W alias A: 1 unit HP dan uang tunai Rp720.000.000,” ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TPPU Komdigi Judol Judi Online
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188161//unsoed-XjNm_large.jpg
Komdigi Sebut Scam Makin Berkembang, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188160//unsoed-nFQZ_large.jpg
Insight Talks Resmi Dibuka di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Pengetahuan Deteksi Scam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188095//co_founder_karsa_siber_david_gilbert_hasudungan-iMHV_large.jpg
Awas! Aktivitas Digital Sederhana Ini Bisa Bocorkan Data Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188060//talkshow_insight_talks_di_universitas_jenderal_soedirman_purwokerto-msMl_large.jpg
Modus Scam Makin Canggih, Komdigi Ingatkan Gen Z Wajib Melek Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187663//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-uRJE_large.jpg
Gus Yahya soal Isu PBNU Terima Aliran Dana TPPU Rp100 Miliar: Silakan Periksa jika Diperlukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/16/3187610//kemkomdigi_mendorong_penyebaran_narasi_positif_tentang_indonesia_ke_kancah_global-3PBu_large.jpeg
Komdigi Dorong Narasi Positif lewat Konten Inspiratif di Tengah Arus Informasi Digital
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement