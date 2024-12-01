Jabatan Baru Heru Budi: Stafsus Mensesneg dan Komisaris Utama MRT Jakarta

Heru Budi ditunjuk jadi Komisaris Utama MRT Jakarta (Foto : Antara)

JAKARTA - Mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang jadi Staf Khusus (Stafsus) Mensesneg, kini ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT MRT Jakarta. Penunjukan Heru Budi itu melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Betul, penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta sesuai dengan Keputusan KPPS PT MRT Jakarta pada bulan Oktober 2024,” kata Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono dalam keterangannya yang diterima Minggu (1/12/2024).

Nasruddin menuturkan, penunjukan Heru Budi sebagai Komisaris Utama merupakan langkah penyegaran serta melengkapi posisi dewan komisaris guna mendukung pembangunan MRT Jakarta ke tahap berikutnya.

“Penunjukan tersebut merupakan langkah-langkah penyegaran jajaran komisaris dan melengkapi posisi Dewan Komisaris PT MRT Jakarta, untuk mendukung pembangunan MRT Jakarta tahap berikutnya,” jelas dia.

Berikut daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT yang dihimpun:

Komisaris Utama: Heru Budi Hartono

Komisaris: Dodik Wijanarko, Deni Surjantoro, Jujun Endah Wahjuningrum, Bambang Kristiyono.