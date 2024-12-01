Mengenal Mahamenteri Katrini, Jabatan Strategis Pemerintahan Majapahit

MAHAMENTERI Katrini menjadi pejabat yang membantu Raja Majapahit dalam menjalankan pemerintahan. Menariknya jabatan Mahamenteri Katrini ini biasanya diisi oleh tiga orang pada posisi yang berbeda-beda. Setiap masa raja pejabatnya berbeda tergantung selera dari sang penguasa.

Mahamenteri Katrini ini dicatat dalam Piagam Majapahit dan dijabat oleh tiga orang mahamenteri. Sebutan Mahamenteri Katrini ini memang sama halnya dengan tiga orang mahamenteri yang membantu raja.

Tiga jabatan mahamenteri yakni Mahamenteri Hino, Mahamenteri Halu, dan Mahamenteri Sirikan, menjadi bagian dari Mahamenteri Katrini ini. Kemudian, perintah itu disalurkan kepada para tanda pakirakiran makabehan, termasuk sang panca Wilwatikta. Demikianlah kedudukan mahâmenterî katrîni itu dalam pemerintahan negara terlalu tinggi.

Tetapi, menurut sejarawan Prof. Slamet Muljana pada bukunya "Tafsir Sejarah Nagarakretagama", ketiga mahamenteri itu tidak mempunyai wewenang dalam urusan pemerintahan negara secara langsung. Urusan pemerintahan negara ada di tangan sang panca Wilwatikta yang dikepalai oleh patih seluruh negara, sebagaimana dinyatakan pula dalam Kakawin Nagarakretagama Pupuh 10.

Sang panca Wilwatikta terdiri dari patih, demung, kanuruhan, rangga, dan tumenggung. Mahamenteri Katrini konon memang sudah sejak negara Majapahit terbentuk oleh Raden Wijaya. Jabatan ini bahkan telah digambarkan dalam Prasasti Kudadu dan Piagam Penanggungan.

Di mana, di masa Raden Wijaya berkuasa ada tiga pejabat Mahamenteri Katrini yakni Rakryan Menteri Hino, yang diisi oleh Dyah Pamasi, jabatan Rakryan Menteri Halu diisi Dyah Singlar, dan jabatan Rakryan Menteri Sirikan oleh Dyah Palisir.