INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Persiapan Nataru 2025, BMKG Tingkatkan Koordinasi Keamanan Transportasi Laut

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |15:04 WIB
Persiapan Nataru 2025, BMKG Tingkatkan Koordinasi Keamanan Transportasi Laut
BMKG tingkatkan koordinasi kemanan trasportasi laut jelang Nataru 2025 (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Direktorat Meteorologi Maritim meningkatkan koordinasi kesiapan keamanan transportasi laut menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Salah satunya dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Maritim 2024 dan Persiapan Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru 2024/2025 di Hotel The Phoenix, Yogyakarta, pada 29 November hingga 1 Desember 2024.

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto, dan diikuti oleh Direktur Meteorologi Publik, Direktur Meteorologi Penerbangan, Kepala Balai Wilayah I-V, dan Kepala Stasiun dari 39 UPT penanggung jawab layanan meteorologi maritim.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam proses transformasi layanan meteorologi maritim yang lebih komprehensif serta persiapan dalam mengantisipasi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi pada periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Minggu (1/12/2024).

Dalam mendukung pelayanan yang lebih optimal, BMKG telah mengimplementasikan inovasi teknologi melalui Maritime Meteorological System-1 (MMS-1), yang menjadi bagian dari strategi STR-2. Teknologi ini mencakup pembangunan sistem observasi meteorologi maritim di lokasi-lokasi strategis, penggunaan supercomputer MMS HPC untuk memproses data cuaca dengan cepat dan akurat, serta pengembangan sistem produksi dan diseminasi informasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah perairan Indonesia.

“Teknologi ini diharapkan mampu memberikan layanan cuaca maritim yang lebih luas, detail, dan akurat, demi mendukung keselamatan aktivitas di laut, termasuk pelayaran, kegiatan lepas pantai, dan aktivitas masyarakat pesisir,” paparnya.

Ke depan, BMKG juga tengah mempersiapkan implementasi Maritime Meteorological System-2 (MMS-2), yang meliputi pengembangan radar cuaca, radar maritim (HF Radar), deployment observasi maritim yang lebih intensif, serta pengembangan lanjut supercomputer MMS HPC.

 

