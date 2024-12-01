Catat! Tiket Kereta Nataru Keberangkatan Stasiun Gambir dan Pasar Senen Masih Tersedia 67%

Tiket Kereta Nataru Keberangkatan Stasiun Gambir dan Pasar Senen Masih Tersedia 67%/ist

JAKARTA - PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menetapkan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) berlangsung sejak 19 Desember 2024-5 Januari 2025. Di masa Nataru 2025 ini, sebanyak 190.511 tiket telah terjual hingga Minggu (1/12).

"Periode ini telah dibuka sejak H-45 sebelum jadwal keberangkatan yaitu pada 3 November 2024,"kata Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, Minggu (1/12/2024).

"Hingga Minggu hari ini, tercatat bahwa sebanyak 190.511 tiket telah terjual untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen,"sambungnya.

Dia menjelaskan, total perjalanan kereta api yang dipersiapkan selama masa nataru ini berjumlah 1.065 kereta api. Adapun sebanyak 59 kereta api akan berangkat setiap harinya dari dua stasiun tersebut.

"Tingkat okupansi rata-rata 33% dari total kapasitas, sehingga masih tersedia sekitar 67% dari total kapasitas kursi yang dapat dipesan," ungkapnya.

Ia mengimbau masyarakat yang mempunyai rencana perjalanan selama masa Nataru 2025 untuk membeli tiket melalui kanal penjual resmi.

“Adapun berkaitan dengan kereta tambahan pada masa ini akan segera diumumkan,” tutup Ixfan Hendriwintoko.

(Fahmi Firdaus )