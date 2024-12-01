Ditangkap saat Bermain Gamelan, Ini Kronologi Agus Buntung Dijadikan Tersangka Pemerkosaan

JAKARTA – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan kronologi penetapan mahasiswa bernama Iwas alias Agus Buntung (22) sebagai tersangka pemerkosaan. Agus Buntung diketahui seorang penyandang disabilitas.

Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati mengatakan, penetapan tersangka terhadap Agus sudah melewati berbagai rangkaian. Penyidik juga sudah meminta keterangan ahli.

"Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli, berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," kata AKBP Ni Made Pujawati, dikutip Minggu (1/12/2024).

Dia menjelaskan, dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Modus Agus melakukan tindakan tersebut ada unsur tekanan sehingga korban takut dan tidak bisa menolak keinganan tersangka.

"Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan tersangka,"pungkasnya.

Agus Buntung pun angkat bicara menjelaskan duduk perkara kasusnya tersebut. Dia menjelaskan bagaimana awalnya kasus tersebut muncul.

Saat itu, di awal Oktober 2024 lalu, Agus Buntung bertemu dengan seorang mahasiswi di kampusnya.Dia minta bantuan ke wanita tersebut untuk mengantarkannya ke kampus setelah makan siang.

“Setelah saya membeli makan dan minuman, saya duduk sebentar, saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek jalan tidak kuat, saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang di sekitar sana,"ujar Agus dikutip di akun Instagram lagi viral.

Agus Buntung percaya saja saat diajak naik motor oleh mahasiswi tersebut. Namun tiba-tiba, dia dibawa ke sebuah penginapan oleh mahasiswi tersebut.

"Berjalan ke Islamic Center, tapi mengejutkan kok muter tiga kali di Islamic Center, tapi saya santai enggak berpikiran aneh-aneh karena bersyukur dia mau bantu,”ujarnya.