Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerakan Pemuda Alwashliyah: Usulan Polri di Bawah Kemendagri Cederai Semangat Reformasi!

Sucipto , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |20:11 WIB
Gerakan Pemuda Alwashliyah: Usulan Polri di Bawah Kemendagri Cederai Semangat Reformasi!
Usulan Polri di Bawah Kemendagri Cederai Semangat Reformasi!
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengusulkan agar Polri di kembalikan ke instansi asalnya di TNI atau di bawah Kementerian Dalam Negeri.  Usulan anggota DPR RI ini mendapat sorotan di masyarakat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA) Aminullah Siagian.mengatakan, usulan ini mencederai semangat Reformasi yang menginginkan pemisahan TNI dan Polri dengan maksud menghilangkan budaya militeristik di Polri dan kembali ke tugas pokoknya di bidang penegakan hukum dan pelindung dan pengayom masyarakat sesuai konstitusi.

"Jika Sekjen PDIP Hasto Kristanto dan juga Deddy Sitorus atau PDIP kecewa karena kalah dalam berbagai proses Pilkada di berbagai daerah seperti di Sumut atau  di kandang Banteng di Jateng lalu jangan pula menghembuskan isu yang bukan bukan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

“Polri jadi Partai coklat lah, kita juga punya keluarga yang anggota polisi yang lurus bertugas jadi tersinggung di sebuat polri sebagai partai coklat. Jika PDIP ada bukti ajukan saja di proses sengketa konstitusional di MK, jangan malah menggiring opini yang malah mencederai semangat Reformasi,"sambung pria yang akrab disapa Amin tersebut.

Amin meminta, agar Hasto dan Deddy Sitorus menjelaskan pernyataannya menyebarkan isu partai coklat ini. Karena ini menyangkut sebuah institusi penting yang keberadaannya tercantum dalam konstitusi.

"Kami beri waktu 2 X 24 Jam pada Hasto dan Deddy untuk segera minta maaf yang telah menuduh Polri jadi partai coklat dan ikut campur di Pilkada sebelum kami mengambil tindakan konstitusional lebih lanjut,"tegas Amin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement