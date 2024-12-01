Terpilih Jadi Ketum IKA Unpad, Wamen Ferry Juliantono Akan Kawal Program Pemerintah

JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjdjaran (IKA UNPAD) menggelar Dialog Pemilihan Ketua Umum IKA unpad dengan tema Sinergi Alumni Unpad Untuk Menjawab Tantangan Zaman: Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi di kampus Unpad Dipatiukur Bandung, Minggu (1/12/2024).

Secara aklamasi alumni yang hadir secara musyawarah mufakat menetapkan Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono sebagai Ketua Umum IKA Unpad periode 2024 - 2028.

"Dengan musyawarah mufakat IKA Unpad ini, kami yakin akan punya modal sosial yang sangat besar untuk menjadikan IKA Unpad menjadi lebih besar dan lebih baik lagi untuk bersinergi dengan universitas dan juga dalam rangka mengawal program pemerintah saat ini," ujar Ferry.

Acara ini dihadiri ratusan alumni Unpad dari berbagai angkat. Selain tu, juga disaksikan oleh perwakilan rektorat yaitu wakil rektor.

Dalam pemilihan calon Ketua Umum IKA Unpad sedianya ada beberapa calon yang akan menyampaikan gagasan, ide, visi misi namun semua kandidat yang ada mengundurkan diri. Hingga akhirnya, Ferry Juliantono yang juga politikus Partai Gerindra ditunjuk secara aklamasi.

(Fahmi Firdaus )