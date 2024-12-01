Nestapa Penyandang Disabilitas Dijadikan Tersangka, Agus Buntung: Saya Aja Dimandiin Bagaimana Bisa Perkosa!

MATARAM - Kisah Iwas alias Agus Buntung (22) menjadi sorotan di masyakarat. Pemuda disabilitas asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini ditetapkan tersangka pemerkosaan oleh Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB)

Agus pun menepis tuduhan tersebut sambil memperlihatkan kondisinya yang memprihatinkan. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari saja sangat terbatas.

"Dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Sedangkan saya tidak bisa benar-benar membuka celana dan buka baju," katanya, dikutip Minggu (1/12/2024).

"Seperti bapak lihat saya masih dimandiin sama orangtua, masih dirawat orangtua, masih dibukain baju sama orangtua, semuanya kencing buang air besar masih dibukain orangtua," sambungnya.

Agus merasa tak berdaya ketika dituduh melakukan pemerkosaan. Namun, kembali ia tekankan dengan kondisinya yang terbatas tak mungkin untuk melakukan hal yang dituduhkan karena korban bisa dengan mudah melawan.

Oleh karena itu, dia pun meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk membantunya. Selain itu, kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan keadilan.

Dia juga mengungkapkan keinginannya bertemu dengan Prabowo Subianto. Ia ingin memberikan karya seninya dan menunjukan bermain gamelan. Ia ingin Prabowo bangga dengan kemampuannya di tengah keterbatasan.

"Apa daya saya yang dituduhkan memperkosa orang atau kekerasan seksual bagaimana cara saya, kalau itu terjadi bisa melawan bisa mendorong, kenapa bisa begini, saya mohon untuk masyarakat se-Indonesia bisa membantu saya biar bisa seperti semula dan mungkin memotivasi untuk diri saya,"pungkasnya.