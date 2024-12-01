Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP: Effendi Simbolon Dipecat Karena Kongkalikong dengan Jokowi!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |21:04 WIB
PDIP: Effendi Simbolon Dipecat Karena Kongkalikong dengan Jokowi!
PDIP: Effendi Simbolon Dipecat Karena Kongkalikong dengan Jokowi!
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengungkapkan, alasan partaimya memecat Effendi Simbolon dari kader maupun keanggotaan. Dikatakannya, pemecatan tersebut karena Effendi berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan Pilkada.

Alasan lainnya, yaitu Effendi Simbolon mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.

“Pak Effendi Simbolon, ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain tokoh politik yang lain tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” kata Seno saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

Seno menjelaskan, PDIP menganggap Effendi sudah berkongkalikong dengan Jokowi, sampai akhirnya tidak tegak lurus dengan keputusan partai yang sudah dibuat.

“Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong komunikasi dengan Pak Jokowi ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi tidak bisa ditoleransi oleh partai,” ujar dia.

Dia menambahkan, jajaran partai sangat mungkin mengambil langkah klarifikasi terlebih dahulu, apabila Effendi Simbolon bertemu dan berkomunikasi dengan tokoh politik lain selain Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186499/jokowi-NLE7_large.jpg
Jokowi: Saya Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181522/jokowi-vhbr_large.jpg
Jokowi Hadiri Pelepasan Jenazah Raja Keraton Solo PB XIII di Loji Gandrung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806/dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808/dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175747/pdip-eWsx_large.jpg
Politikus PDIP Ragu Jokowi Bahas Persoalan Bangsa saat Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175749/ray_rangkuti-Mt1m_large.jpg
Jokowi Temui Prabowo, Ray Rangkuti: Posisi Politiknya Kian Melemah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement