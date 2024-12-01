Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Semprot Agus soal Donasi, Irjen (Purn) Ricky Sitohang: Apa Hakmu Teriak-Teriak, Emang Uangmu Itu!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |21:53 WIB
JAKARTA - Mantan Sahlijemen Kapolri Irjen Pol (Purn) Ricky Sitohang, menanggapi polemik uang donasi Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi. Pasalnya, kisruh donasi Agus saat ini menjadi sorotan dan perbincangan publik.

Dalam video yang beredar di media sosial, Ricky menyoroti sikap arogan Agus Salim yang selalu meminta hingga teriak dan menangis uangnya dikembalikan.

“Saya jengkel miris juga. Yang kau teriakin apa Gus? Yang bikin masalah kamu gitu loh,” kata Irjen Pol Purn Ricky Sitohang, dikutip, Minggu (1/12/2024).

Agus kata dia, tidak perlu histeris karena uang donasi tersebut bukanlah milik Agus melainkan milik donator yang menyumbang.

“Kan yang bikin masalah kau, kau teriak-teriak. Emang uangmu? Itu bukan uangmu, uang donatur. Apa hak kamu teriak minta itu uang saya?,” tegasnya.

Menurutnya, Agus seolah tidak bersyukur dengan adanya bantuan dari para donator untuk pengobatan matanya.

“Saya kadang geli juga lihat Agus gini, kok manusia mau diobati enggak mau bersyukur, terimalah, berobat aja,” imbuhnya.

Dikatakannya, jika Agus Salim menggunakan uang donasi tersebut dengan benar untuk pengobatan mata yang diprioritaskan, maka tidak ada kisruh seperti sekarang ini.

“Nanti kalau sisa uangnya tinggal tanya ke Novi dan ke donatur, digimakanan uang ini. Kalau memang donatur ‘Yaudah kasih aja ke yang bersangkutan kan kasihan’ Ya sudah serahkan,” tegasnya.

 

