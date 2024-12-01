Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Tambun Bekasi Heboh, Kerangka Diduga Milik Lansia Ditemukan di Semak-Semak

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |03:01 WIB
Warga Tambun Bekasi Heboh, Kerangka Diduga Milik Lansia Ditemukan di Semak-Semak
Ilustrasi
BEKASI - Warga di Kampung Pekopen Kobra, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, digegerkan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Diduga kerangka manusia paruh baya itu bernama Ayo (74). 

Kanit Reskrim Polsek Tambun Selatan Iptu Kukuh Setio Utomo mengatakan penemuan kerangka manusia ini baru diketahui warga di semak-semak pada Sabtu (30/11/2024).

"Awalnya laporan dari masyarakat, yang sedang cari rumput itu ada kerangka manusia," katanya saat dikonfirmasi. 

Di lokasi kejadian polisi juga menemukan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Munah. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa barang, seperti pakaian, teko, dan alat lainnya.

"Dari ditemukannya KTP atas nama seorang perempuan, tadi dicek ternyata perempuan itu ada. Diduga (penemuan kerangka) suami dari perempuan itu," jelas Kukuh.

Sementara, guna kepentingan polisi kerangka yang diduga berjenis kelamin laki-laki itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi.

Sementara, Kepala Desa Tambun Sarja Winata mengungkapkan, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, seperti KTP, diduga korban yang ditemukan tinggal kerangka di Tambun Selatan merupakan salah satu warga setempat yang tinggal tidak jauh dari lokasi TKP.

 

Topik Artikel :
Kerangka Tambun Bekasi mayat
