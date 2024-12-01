Waspada! Banjir Rob Intai 10 Wilayah Pesisir Jakarta, Berikut Sebarannya

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan potensi banjir pesisir (rob) hingga 6 Desember 2024 mendatang terhadap 10 wilayah pesisir utara Jakarta.

“Waspada banjir pesisir Provinsi DKI Jakarta durasi 28 November-6 Desember 2024,” demikian pernyataan BPBD DKI melalui akun Instagramnya @bpbddkijakarta dilihat Minggu (1/12/2024).

BPBD menjelaskan, berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok, potensi banjir rob terjadi lantaran adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

Adapun puncak pasang maksimum laut pada pukul 07.00-13.00 WIB di 10 wilayah. “Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke,” ujarnya.