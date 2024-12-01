Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Cek di Sini

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta, pada Minggu (1/12/2024).

Melansir akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling ini beroperasi dari pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB. Namun, ada juga yang hingga pukul 17.00 WIB.

Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling pada hari ini:

Jaktim : Jalan Raden Inten Kalimalang samping Mcd Duren Sawit.

Jaksel : Tak ada pelayanan.