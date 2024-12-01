2.486 Personel Polda Metro Diterjunkan Kawal Reuni 212

JAKARTA - Polda Metro Jaya menerjunkan 2.486 personel untuk melakukan pengamanan terkait reuni akbar 212 yang diselenggarakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

"Untuk kekuatan personel pengamanan sebanyak 2.486 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya dikutip Minggu (1/12/2024).

Ade menjelaskan, personel yang diturunkan bukan hanya dari pihak kepolisian tapi juga dari TNI. Ia memastikan pengamanan akan dilakukan dengan mengedepankan sikap humanis.

"Kami akan melaksanakan pengamanan secara terpadu dengan mengedeankan kegiatan pengamanan secara preemtif, preventif guna menjamin stabilitas Kamtibmas yang kondusif," jelas dia.

Ia juga meminta agar massa aksi menyampaikan aspirasi dengan baik. Ia berharap massa dapat menghindari kalimat-kalimat kebencian yang provokatif.

Adapun terkait rekayasa lalu lintas menurutnya akan dilakukan secara situasional. "Silakan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada ujaran kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas," tandasnya.



(Arief Setyadi )