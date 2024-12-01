Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2.486 Personel Polda Metro Diterjunkan Kawal Reuni 212

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |08:56 WIB
2.486 Personel Polda Metro Diterjunkan Kawal Reuni 212
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menerjunkan 2.486 personel untuk melakukan pengamanan terkait reuni akbar 212 yang diselenggarakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

"Untuk kekuatan personel pengamanan sebanyak 2.486 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya dikutip Minggu (1/12/2024).

Ade menjelaskan, personel yang diturunkan bukan hanya dari pihak kepolisian tapi juga dari TNI. Ia memastikan pengamanan akan dilakukan dengan mengedepankan sikap humanis.

"Kami akan melaksanakan pengamanan secara terpadu dengan mengedeankan kegiatan pengamanan secara preemtif, preventif guna menjamin stabilitas Kamtibmas yang kondusif," jelas dia.

Ia juga meminta agar massa aksi menyampaikan aspirasi dengan baik. Ia berharap massa dapat menghindari kalimat-kalimat kebencian yang provokatif.

Adapun terkait rekayasa lalu lintas menurutnya akan dilakukan secara situasional. "Silakan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada ujaran kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas," tandasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187103/rekayasa_lalu_lintas-HRmn_large.jpg
Ada Reuni 212 Besok di Monas, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187095/pramono_anung-r65Z_large.jpg
Pramono Bakal Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091475/212-X5kZ_large.jpg
Habib Rizieq Serukan Massa PA 212 Dukung Prabowo Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/338/3091442/212-6Tfh_large.jpg
Reuni Akbar 212, Polda Metro Kerahkan 2.489 Personel Gabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/338/2930834/acara-munajat-212-besok-di-monas-ini-imbauan-polisi-qrTt27v1e4.jpg
Acara Munajat 212 Besok di Monas, Ini Imbauan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/02/338/2718965/pakai-baju-putih-putih-pa-212-banjiri-masjid-at-tin-taman-mini-SLFhsugPVo.jpg
Pakai Baju Putih-Putih, PA 212 Banjiri Masjid At-Tin Taman Mini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement