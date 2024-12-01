Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Penemuan Kerangka Manusia di Lahan Kosong Tambun Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |10:04 WIB
Geger Penemuan Kerangka Manusia di Lahan Kosong Tambun Bekasi
Kerangka manusia di lahan kosong Tambun, Bekasi (Foto: Ade Suhardi/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Warga di Kampung Pekopen Kobra, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, digegerkan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Kerangka manusia paruh baya itu diduga bernama Ayo (74). 

Kanit Reskrim Polsek Tambun Selatan Iptu Kukuh Setio Utomo mengatakan penemuan kerangka manusia ini baru diketahui warga di semak-semak pada Sabtu 30 November 2024.

"Awalnya laporan dari masyarakat, yang sedang cari rumput itu ada kerangka manusia," katanya saat dikonfirmasi. 

Di lokasi kejadian polisi juga menemukan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Munah. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa barang, seperti pakaian, teko, dan alat lainnya.

"Dari ditemukannya KTP atas nama seorang perempuan, tadi dicek ternyata perempuan itu ada. Diduga (penemuan kerangka) suami dari perempuan itu," ujar Kukuh.

Sementara, guna kepentingan polisi kerangka yang diduga berjenis kelamin laki-laki itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tambun mayat Kerangka Manusia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460/budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182017/roby-EuIc_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia: Polisi Sempat Olah TKP, Tak Tercium Bau Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181487/budi-ED4S_large.jpg
Kasus Temuan Dua Kerangka Manusia di Kwitang Akan Dirilis Jumat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181460/budhi-3lSh_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia di Kwitang Diambil Alih Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180712/ruko-KxrL_large.jpg
Keluarga Dua Pemuda Hilang Saat Demo Jalani Tes DNA Terkait Kerangka di Ruko Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180549/dna-sLa6_large.jpg
Polisi Ambil Sampel DNA di Lokasi Penemuan Dua Kerangka Hangus Terbakar Kwitang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement