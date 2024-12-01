Geger Penemuan Kerangka Manusia di Lahan Kosong Tambun Bekasi

BEKASI - Warga di Kampung Pekopen Kobra, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, digegerkan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Kerangka manusia paruh baya itu diduga bernama Ayo (74).

Kanit Reskrim Polsek Tambun Selatan Iptu Kukuh Setio Utomo mengatakan penemuan kerangka manusia ini baru diketahui warga di semak-semak pada Sabtu 30 November 2024.

"Awalnya laporan dari masyarakat, yang sedang cari rumput itu ada kerangka manusia," katanya saat dikonfirmasi.

Di lokasi kejadian polisi juga menemukan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Munah. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa barang, seperti pakaian, teko, dan alat lainnya.

"Dari ditemukannya KTP atas nama seorang perempuan, tadi dicek ternyata perempuan itu ada. Diduga (penemuan kerangka) suami dari perempuan itu," ujar Kukuh.

Sementara, guna kepentingan polisi kerangka yang diduga berjenis kelamin laki-laki itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi.