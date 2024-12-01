Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Kontainer Tersangkut di Jembatan Kereta di Bogor, 1 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |12:04 WIB
Truk Kontainer Tersangkut di Jembatan Kereta di Bogor, 1 Orang Terluka
Truk kontainer tersangkut di jembatan kereta (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Truk kontainer tersangkut di jembatan perlintasan kereta api relasi Bogor-Sukabumi, Kota Bogor. Arus lalu lintas di lokasi sempat terganggu.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak bagian peti kemas truk kontainer tersangkut di bagian besi penyangga rel dari arah Bogor Trade Mal (BTM) menuju Simpang Empang. Peti kemas yang berwarna biru itu terseret dan jatuh ke belakang truk. 

Selain itu, portal pembatas ketinggian kendaraan terlihat ambruk usai dihantam truk. Dalam kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi sempat terganggu.

Terpisah, Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Ardi Wibowo mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 03.00 WIB dini hari tadi.

"Betul (truk kontainer tersangkut)," kata Ardi dikonfirmasi, Minggu (1/12/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914/kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement