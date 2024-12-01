Truk Kontainer Tersangkut di Jembatan Kereta di Bogor, 1 Orang Terluka

BOGOR - Truk kontainer tersangkut di jembatan perlintasan kereta api relasi Bogor-Sukabumi, Kota Bogor. Arus lalu lintas di lokasi sempat terganggu.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak bagian peti kemas truk kontainer tersangkut di bagian besi penyangga rel dari arah Bogor Trade Mal (BTM) menuju Simpang Empang. Peti kemas yang berwarna biru itu terseret dan jatuh ke belakang truk.

Selain itu, portal pembatas ketinggian kendaraan terlihat ambruk usai dihantam truk. Dalam kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi sempat terganggu.

Terpisah, Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Ardi Wibowo mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 03.00 WIB dini hari tadi.

"Betul (truk kontainer tersangkut)," kata Ardi dikonfirmasi, Minggu (1/12/2024).