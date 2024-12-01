Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelajar SMK Meninggal Lehernya Tergorok, Diduga Pencurian dengan Kekerasan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |12:13 WIB
Pelajar SMK Meninggal Lehernya Tergorok, Diduga Pencurian dengan Kekerasan
Pelajar meninggal lehernya tergorok diduga pencurian dengan kekerasan (Foto: Ilustrasi/Freepik)
BOGOR - Polisi menyebut dugaan sementara motif pembunuhan pelajar SMK berinisial AF (19), di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan kondisi leher tergorok, terkait pencurian dengan kekerasan. Sebab, terdapat barang berharga milik korban yakni motor telah hilang.

"Kami sangkakan juga pencurian dengan kekerasan, karena beberapa barang milik korban diduga dibawa oleh pelaku," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara dikonfirmasi, Minggu (1/12/2024).

Selain motor, sejumlah barang yang hilang itu berupa handphone diduga dibawa oleh terduga pelaku pembunuhan berinisial HS berusia 29 tahun.

"Motor sama handphone (korban)," tambahnya.

Saat ini, polisi masih mencari keberadaan terduga pelaku tersebut. Diharapkan, HS dapat ditemukan sehingga menjadi terang terkait kasus ini.

"Doakan mudah-mudahan segera ketangkep," ujarnya.

 

