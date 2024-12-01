Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Kondisi Terkini Ibu Ditusuk Anak di Lebak Bulus, Luka Leher hingga Punggung

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |12:30 WIB
Begini Kondisi Terkini Ibu Ditusuk Anak di Lebak Bulus, Luka Leher hingga Punggung
Lokasi penusukan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu 30 November (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anak berusia 14 tahun menusuk ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu 30 November dini hari. Akibat penusukan itu, ayah dan nenek tewas, sementara ibu mengalami luka berat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengatakan, saat ini kondisi ibu telah membaik dan dirawat di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. "Infonya sudah membaik, dirawat di RS Fatmawati," kata Gogo sata dikonfirmasi, Minggu (1/12/2024). 

Lebih lanjut Gogo menjelaskan, ibu korban mengalami sejumlah luka di tubuh di antaranya di bagian leher, punggung dan bagian pipi.  

"(Luka) di leher, lengan, punggung sama pipi. Lita juga belum bisa lihat karena belum bisa masuk, enggak bisa diajak ngomong juga," ujarnya.

Sampai saat ini, polisi masih menyelidiki kasus ini. Motif sebenarnya pelaku membunuh orangtua plus neneknya juga masih didalami.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam mengatakan, setelah menusuk ayah, ibu dan neneknya, pelaku sempat keluar rumah. 

 

